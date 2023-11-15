15 ноября, 09:23
Опросы общественного мнения

Уровень доверия опрошенных россиян к итогам выборов с 2021 года вырос в 1,3 раза

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

По данным ВЦИОМ, почти 70% электорально активных россиян высоко оценивают легитимность выборов в своем регионе и считают, что они проходят честно и без серьезных нарушений

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уровень общественного доверия к результатам выборов в России за три года вырос с 46% до 61%. Таковы данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенных в сентябре 2021 года среди 1,2 тыс. совершеннолетних россиян, а также в августе 2023 года, когда были опрошены 1,6 тыс. респондентов.

"За три года уровень общественного доверия к результатам выборов вырос с 46% (2021 год) до 61% (2023 год) - в 1,3 раза. В ходе августовского замера 61% россиян ответили, что скорее доверяют результатам выборов, среди электорально активных (тех, кто обязательно участвует во всех выборах или старается это делать) - 69%", - отмечается в сообщении.

Социологи также выяснили, что почти 70% электорально активных россиян высоко оценивают легитимность выборов в своем регионе и считают, что они проходят честно и без серьезных нарушений. "Заявили об обратном 22%, тогда как каждый девятый затруднился оценить честность выборов в своем регионе (11%)", - говорится в исследовании, проведенном в августе 2023 года.

Более трети участников опроса ответили, что обязательно принимают участие во всех выборах - федеральных, региональных и местных (38%), каждый четвертый ходит на выборы при возможности (25%), примерно столько же иногда ходят, иногда не ходят 24% респондентов. Только каждый десятый признался, что принципиально игнорирует выборы (10%). 

Теги:
РоссияОпросы общественного мнения
© Информационное агентство ТАСС
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