В парках Подмосковья 18 ноября отметят день рождения Деда Мороза

Для посетителей подготовят интерактивные и анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 60 парков культуры и отдыха Подмосковья подготовят досуговые программы в рамках празднования дня рождения Деда Мороза 18 ноября. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

"Областное мероприятие "День рождения Деда Мороза" пройдет 18 ноября почти в 60 парках культуры и отдыха Московской области. Посетителей ждут интерактивные и анимационные программы, фотозоны, конкурсы, мастер-классы и многое другое", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что, к примеру, в парке "Пехорка" в Балашихе можно будет посетить тематическую фотозону и интерактивную программу с зимней викториной. Принять участие в благотворительной акции "Сюрприз к Новому году", игровой программе "Взятие снежного городка" или анимационной программе с зимними персонажами и Дедом Морозом можно в парке "Дубки" в Коломне. Кроме того, парк 30-летия Победы в Орехово-Зуевском округе приглашает на театрализованную программу "Однажды в сказке", мастер-классы "Снегирь" и "Фетровые истории. Сказка для Дедушки Мороза", а также детский квест "Морозные истории".

В министерстве пояснили, что официальный день рождения Деда Мороза впервые отметили 18 ноября 2005 года. Дату выбирали дети. Считается, что именно в середине ноября в Великом Устюге, на родине Деда Мороза, начинается климатическая зима.