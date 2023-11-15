15 ноября, 10:06

Около 3 тыс. пациентов прошли обучение в школах сахарного диабета в Подмосковье

В частности, на таких занятиях пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Около 100 школ сахарного диабета для взрослых и детей работают в Московской области, обучение в них прошли уже около 3 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Обучение пациентов с сахарным диабетом - один из способов профилактики заболевания, так как течение заболевания зависит в том числе и от самого человека. Сейчас в регионе работает порядка 100 школ сахарного диабета как для взрослых, так и для детей. На данных момент обучение в школах прошли уже около 3 тыс. пациентов", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что на таких занятиях пациенты с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа смогут обучиться принципам правильного питания и подсчета углеводов, технике инъекций и коррекции доз инсулина, правильному анализу результатов измерения уровня сахара в крови, самоконтролю и др.

Отмечается, что пройти обучение в школе сахарного диабета можно по направлению врача-эндокринолога. 

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