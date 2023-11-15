В Сочи прогнозируют смерчи над морем

Объявлено штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют формирование смерчей над морем в Сочи, объявлено штормовое предупреждение. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В течение суток 16 ноября, а также ночью и до середины дня 17 ноября на участке Магри - Веселое (г. Сочи) имеется опасность формирования смерчей над морем. Объявлено штормовое предупреждение", - говорится в сообщении.

По информации краснодарского гидрометцентра, с первой половины ночи с 15 на 16 ноября, в течение суток 16 ноября, а также ночью и утром 17 ноября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

Ранее жителей Краснодарского края предупредили о возможных подъемах уровня воды в реках, которые могут привести к подтоплениям территорий, оползням и сходам селей. Жителей региона призвали в случае возникновения чрезвычайных ситуаций сообщать о них по номеру 112.