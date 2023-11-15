Приложение ОНФ для отслеживания БПЛА "Радар. НФ" скачали около 300 тыс. раз

Оно доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках AppGallery, GooglePlay и RuStore

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Радар. НФ", разработанное Народным фронтом для экстренного реагирования на замеченные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и диверсионные группы, скачали уже около 300 тыс. пользователей. Об этом сообщает пресс-служба президентского движения.

Приложение было представлено 17 августа. "На сегодняшний день "Радар. НФ" скачали уже около 300 тыс. неравнодушных россиян. Они взяли на себя ответственность помогать спецслужбам защищать наше мирное небо и жизни людей от террористических атак киевского режима. Народный фронт ежедневно получает десятки обращений, которые затем обрабатываются и передаются профильным ведомствам", - сказали в движении.

Руководитель проекта по разработке приложения Михаил Камышев сообщил, что в среду на площадке RuStore вышла обновленная версия "Радар. НФ". Теперь пользователь сможет самостоятельно произвести калибровку компаса в приложении и указать свой регион для получения информации об актуальных событиях, сказал он.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов отметил, что за время работы приложения оно помогло сбить два БПЛА над Брянской областью и два - над Курской. "Совместная работа граждан и компетентных органов позволяет обезопасить наше небо, наши города от атак противника. Чем больше людей скачают приложение, тем выше будет плотность покрытия и тем оперативней будет поступать информация о БПЛА в компетентные органы", - сказал Кузнецов.

Приложение "Радар. НФ" доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках AppGallery, GooglePlay и RuStore. Инструкцию о том, как скачать приложение для операционной системы iOS, можно найти на сайте Народного фронта.