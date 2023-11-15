Москалькова призвала закрепить в законе функцию омбудсменов помогать семьям бойцов СВО

Уполномоченный по правам человека в РФ отметила, что все силы сейчас направлены на поддержку участников СВО и их семей, а также тех молодых людей, кто пострадал от русофобии и дискриминации, ущемления прав по национальному признаку

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нужно законодательно закрепить функции омбудсменов по помощи эвакуированным гражданам и семьям участников СВО.

"Сегодня как никогда актуально закрепить на уровне закона помощь эвакуированным гражданам, семьям участников СВО как еще одно направление нашей деятельности", - написала Москалькова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что вместе с государством все силы уполномоченных по правам человека сейчас направлены на поддержку участников СВО и их семей, а также тех молодых людей, кто пострадал от русофобии и дискриминации, ущемления прав по национальному признаку.

В среду в Доме прав человека проходит всероссийский координационный совет омбудсменов, посвященный проблемам молодого поколения россиян.