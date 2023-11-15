На Кубани выпустили сборник с документами об оккупации 11 районов края в годы войны

В издание включили более 100 архивных документов

КРАСНОДАР, 15 ноября. /ТАСС/. Третий том книги "Кровавые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани" презентовали в Краснодарском государственном институте культуры, в сборник вошли более 100 архивных документов, включая рассекреченные за последние годы, которые посвящены событиям на территории 11 районов Кубани в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе института.

"В третий том книги вошли уникальные экземпляры протоколов допросов, тексты писем, газетные вырезки, фотографии, репродукции картин и кадры хроники - более 100 документов, описывающих страшные события времен оккупации на территории 11 центральных районов Кубани. Важной частью книги стали документы из архивов ФСБ России по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении.

В презентации приняли участие студенты вузов, военных училищ и школьники Краснодара, в завершение студенты института культуры исполнили музыкальную композицию, посвященную юным жертвам оккупации. Также состоялась научная конференция, где были представлены результаты архивной, музейной и поисковой работы в регионе за минувший год.

Сборник в Краснодарском крае выпускают в рамках проекта "Без срока давности", который реализуется Краснодарским региональным отделением Российского военно-исторического общества совместно с Краснодарским краевым отделением Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". Суть проекта "Без срока давности" состоит в восстановлении исторической справедливости по отношению к памяти жертв среди мирного населения в годы Великой Отечественной войны, установлении правды о действиях нацистов и их пособников.

Летом 1942 года началась битва за Кавказ, юг современной России, в том числе территория Кубани, оказался оккупирован нацистами. Более 60 тыс. мирных жителей были убиты, наиболее пострадавшими городами являются Краснодар, Новороссийск, Армавир, Ейск, Курганинск, Усть-Лабинск. Полностью Кубань была освобождена осенью 1943 года.