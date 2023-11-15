15 ноября, 12:51

В МДМ 19 декабря покажут новый мюзикл о мире закулисья

Пародийный спектакль представит компания "Бродвей Москва", продюсер Дмитрий Богачев

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Премьера мюзикла "Мамма мимо! или Мюзикл пошел не так" состоится 19 декабря на сцене нового театра "Маска" в здании МДМ в Москве, сообщили организаторы.

"Зрителям предстоит увидеть самый невероятный бэкстейдж из всех возможных - закулисье мюзикла", - анонсируют его создатели.

Это новый пародийный спектакль компании "Бродвей Москва" продюсера Дмитрия Богачева, команда которого ранее представила, в частности, мюзиклы "Mamma mia", "Призрак оперы", "Шахматы".

Согласно сюжету, шеф крупного предприятия заказывает любительскому театру постановку любимого шоу своей жены - мюзикла "Mamma Mia". "Режиссер и артисты с воодушевлением берутся за дело, однако у заказчика есть свои представления о прекрасном. Раз за разом спуская очередную абсурдную идею, он даже не представляет, во что в итоге выльются его пожелания", - отметили организаторы.

Творческую команду возглавила режиссер Анна Шевчук, хореографом выступила Ирина Кашуба, за художественное оформление отвечали сценограф Максим Обрезков, художник по костюмам Анастасия Федорова и художник по свету Александр Сиваев. Пьесу и тексты песен написал драматург и сценарист Сергей Плотов. Новый мюзикл компания "Бродвей Москва" создала вместе с МТС Live и "Яндекс Афишей". 

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