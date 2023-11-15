Три новых сериала о России покажут на "Российской креативной неделе - Сибирь"

Форум пройдет с 23 по 25 ноября в Красноярске

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Три документальных сериала о жизни России будут показаны на форуме "Российская креативная неделя - Сибирь", который пройдет с 23 по 25 ноября в Красноярске. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова.

"Онлайн-кинотеатр Okko везет на форум сразу три кинопроекта. <…> Например, проект "#Непровинция" о путешествии по России, который будет презентован сейчас на "Российской креативной неделе - Сибирь". Проект снимался на прошлую "Креативную неделю" в Сибири. <…> Поэтому мы в этом году увидим продукт, который зарождался год назад", - сказала Абрамова.

По словам заместителя генерального продюсера онлайн-кинотеатра Okko Светланы Сониной, помимо "#Непровинции", в Красноярске покажут документальные сериалы "Артефакты. Культурный детектив" и "Русские сезоны Симачёва". "Артефакты. Культурный детектив" - это потрясающий проект, в котором ведущий путешествует по региональным музеям России. <…> В рамках форума мы покажем два выпуска про Кижи и Тобольск. <…> "Русские сезоны Симачева" - это авторский документальный проект дизайнера Дениса Симачева. Его цель - рассказать начинающим дизайнерам России, как грамотно объединить культурный код страны с запросами аудитории", - пояснила Сонина.

Форум "Российская креативная неделя - Сибирь" пройдет в Красноярске в третий раз. Впервые такое мероприятие состоялось в ноябре 2021 года. Одной их основных тем форума станет создание локальных брендов. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков отметил, что форум необходим в том числе для поддерживания инициатив красноярских креативных индустрий.