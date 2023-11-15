15 ноября, 13:37
Международная выставка-форум "Россия"

Услугами центра занятости на выставке "Россия" воспользовались 2 тыс. человек

Руководитель Роструда Михаил Иванков сообщил, что наиболее востребованные из них касаются профориентации и подачи заявления на обучение по нацпроекту "Демография"

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Услуги в сфере занятости на стенде кадрового центра "Работа России" получили более 2 тыс. посетителей выставки-форума "Россия". Наиболее востребованные из них касаются профориентации и подачи заявления на обучение по нацпроекту "Демография", сообщил журналистам руководитель Роструда Михаил Иванков.

"На стенде "Работа России" можно ознакомиться с тем, как работает модернизированная служба занятости. По сути, это образец реального обновленного кадрового центра "Работа России". Сейчас такие центры занятости открываются по всей стране, в них реализованы новые адресные подходы, учитывающие жизненные ситуации человека или бизнес-ситуации работодателя, то есть, каждая проблема, с которой обращается гражданин, рассматривается индивидуально. С момента открытия выставки на стенде "Работа России" более 2 тыс. человек уже получили услуги в сфере занятости", - сказал он.

Услуги по профориентации и подаче заявления на обучение по нацпроекту "Демография" стали одними из наиболее востребованных у посетителей стенда. Также кадровые и карьерные консультанты помогают составить резюме, рассказывают о возможностях для работодателей и оказывают услуги по подбору кадров и вакансий.

О выставке "Россия"

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума. 

Теги:
РоссияИванков, Михаил ЮрьевичМеждународная выставка-форум "Россия"
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