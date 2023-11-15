15 ноября, 15:40

Главу администрации Байконура наградили почетной грамотой президента России

Награду вручил глава Роскосмоса Юрий Борисов

АЛМА-АТА, 15 ноября. /ТАСС/. Главу администрации города Байконура Константина Бусыгина наградили почетной грамотой президента России за трудовые успехи и добросовестную работу. Награду вручил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов, сообщили в пресс-службе администрации города.

"Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу глава администрации города Байконура Константин Бусыгин награжден почетной грамотой президента Российской Федерации. Награду Константину Бусыгину вручил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Юрий Борисов", - говорится в сообщении.

Бусыгин возглавляет администрацию города с 2017 года. До этого с 2014 по 2016 год являлся руководителем Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ (Росграница). Сменил на этом посту врио руководителя агентства Юрия Мальцева. Освобожден от должности в связи с упразднением Росграницы.

Комплекс Байконур, который включает космодром и одноименный город, был передан России в аренду на 20 лет по соглашению, подписанному 28 марта 1994 года, и договору об аренде от 10 декабря 1994 года. В 2004 году аренда была продлена до 2050 года. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияБорисов, Юрий Иванович
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