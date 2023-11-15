15 ноября, 15:16

Петра Верзилова оштрафовали на 30 тыс. рублей

Басманный суд Москвы ранее заочно приговорил участника группы Pussy Riot к 8,5 года колонии общего режима за фейки о российской армии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Головинский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей участника группы Pussy Riot Петра Верзилова (признан в РФ иноагентом). Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд признал виновным Верзилова Петра Юрьевича по части 2 статьи 19.34 КоАП (непредставление или несвоевременное представление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, представление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей", - сказала собеседница агентства.

3 ноября 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова к 8,5 года колонии общего режима за фейки о российской армии. 

Теги:
Россия
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