Самый большой в Петербурге каток откроют в конце ноября на Крестовском острове

Его площадь составит 11,4 тыс. кв. м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Самый большой по площади каток в Санкт-Петербурге начнет работать в конце ноября в общественном пространстве "Флагшток" на берегу Финского залива, рядом со стадионом "Газпром Арена". Торжественное открытие сезона запланировано на 2 декабря, сообщила пресс-служба АО "Зенит-Арена".

"В полном объеме каток заработает 25 ноября и станет самым большим в городе, а 2 декабря состоится торжественное открытие сезона. На празднике выступят звезды фигурного катания, пройдут мастер-классы на льду, конкурсы, флешмобы и другие развлечения для гостей", - рассказали в пресс-службе.

Обновленный каток увеличился почти в четыре раза, теперь его площадь - около 11,4 тыс. кв. м, в 2022 году она составляла 2,9 тыс. кв. м. Комфортная вместимость площадки - 1,1 тыс. человек, продолжительность каждого сеанса катания составит два часа. На каток можно будет попасть бесплатно в утренние часы по будням и выходным.

Открытие "Катка у Флагштока" у станции метро "Зенит" осуществляется в два этапа. Так, с 1 ноября начала работать малая ледовая площадка, где проводят организованные социальные сеансы катания для ребят из детских домов и интернатов, многодетных семей по договоренности с органами опеки, школами и клубами детского фигурного катания.

На территории общественного пространства "Флагшток" будут работать фудтраки, теплые кафе-павильоны, а на катке будут созданы ландшафтные острова с новогодними украшениями, фотозоны, зоны отдыха с видом на залив, беспроводными зарядками, подогреваемыми скамейками и ледовыми кафе с возможностью перекусить, не снимая коньки.