В Кировской области и Татарстане планируют запустить проект "Профпробы"

Он поможет студентам учреждений среднего профессионального образования познакомиться с работой предприятий

КИРОВ, 15 ноября. /ТАСС/. "Российский союз молодежи" (РСМ) планирует запустить в Татарстане и Кировской области профориентационный проект "Профпробы", чтобы студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) могли познакомиться с работой предприятий и определиться с будущим местом работы. Об этом рассказал председатель РСМ Павел Красноруцкий в ходе прошедшего на всероссийском форуме "Пространство развития" в Кирове круглого стола, посвященного теме развития среднего профессионального образования.

"С этого года мы начали прорабатывать вопрос [по запуску] проекта "Профпробы". Проект нацелен на первые профпробы студентов [учреждений] СПО по специальности на предприятиях, чтобы пройдя профориентационный курс в своих регионах, студенты могли задумываться, куда идти работать после окончания обучения. Хотим на территории Приволжского федерального округа рассмотреть два субъекта - Республику Татарстан и Кировскую область, попробовать запустить проект, [посмотреть,] насколько он будет востребован, какие мы можем увидеть результаты", - рассказал Красноруцкий.

Он отметил, что в случае, если в пилотных регионах выйдет получить хороший результат, проект можно будет масштабировать на другие регионы.

Всероссийский форум "Пространство развития" проводится общественной организацией "Российский союз молодежи" при поддержке Фонда президентских грантов, Федерального агентства по делам молодежи, Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, а также правительства Кировской области. Цель форума - вовлечение молодежи в практику реализации социальных инициатив в малых городах и поселениях России с последующим созданием молодежных объединений. В этом году форум собрал 500 участников федеральной программы из 46 регионов Российской Федерации. Участники посетили образовательные мероприятия, встречи и панельные дискуссии с экспертами в сфере социокультурного проектирования развития малых поселений, аналитические сессии, выставку-ярмарку лучших практик работы с молодежью и культурные мероприятия.