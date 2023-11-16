16 ноября, 06:36

Собянин: фестиваль колледжей в Москве посетили 18 тыс. человек

По словам мэра столицы, за неделю состоялось свыше 160 мероприятий по более чем 150 профессиям

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Столичный фестиваль колледжей посетили порядка 18 тыс. старшеклассников и их родителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"Чтобы помочь школьникам познакомиться с миром востребованных профессий будущего, недавно в Москве прошел масштабный фестиваль колледжей. За неделю состоялось свыше 160 мероприятий по более чем 150 профессиям, которые посетили порядка 18 тыс. старшеклассников и их родителей", - написал мэр.

Собянин добавил, что столичный рынок труда предъявляет огромный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием, поэтому в ближайшие годы планируется модернизировать систему подготовки профессиональных кадров. Он отметил, что в основе этой системы лежат следующие основные принципы: актуальность и востребованность, практикоориентированность, мультиспециальность, повышение разрядности и контроль качества.

Кроме того, планируется радикально обновить материально-техническую базу колледжей. Так, в ближайшее время совместно с работодателями будет модернизировано более 230 мастерских и лабораторий, а также создано порядка 90 новых. Это позволит проводить практические и лабораторные работы с высоким уровнем технологичности и на оборудовании, которое реально работает на предприятиях столицы.

На площадках 46 московских колледжей школьники смогли погрузиться в атмосферу студенческой жизни и попробовать себя в разных специальностях. Сотни школьников и их родителей посетили иммерсивное шоу "Машиностроение" в Московском государственном образовательном комплексе, зрелищные дрифт-байк и фаер-шоу в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева, коуч-сессию "Из колледжа - в большой автоспорт? Погнали!" в Московском технологическом колледже, "Битву роботов" в колледже предпринимательства № 11, гастробатл "Способ быть счастливым" на площадке Московского образовательного комплекса "Запад" и модное шоу "Фэшн из май профэшн" в Первом московском образовательном комплексе.

"На других площадках фестиваля колледжей было не менее увлекательно. Для старшеклассников погружение в профессию - отличный способ выбрать себе дело по душе. Пожелаем ребятам удачи на этом пути", - заключил мэр. 

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