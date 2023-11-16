Сенаторы передадут Бишкеку данные о киргизах, воевавших в Великой Отечественной

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о готовности оказать содействие в поиске в архивах данных о гражданах других стран СНГ

БИШКЕК, 16 ноября. /ТАСС/. Сенаторы России передадут коллегам из Бишкека архивные данные о гражданах Киргизии, которые воевали в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на заседании постоянной комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству МПА СНГ в Бишкеке.

"Мы также передадим сегодня базу данных, которая имеется в наших архивах, по всем людям, которые воевали в Великую Отечественную войну, у которых указано место рождения - территория тогдашней Киргизии (они могли призываться в разных местах), а также [данные о] тех, кто призывался из Кыргызстана на поля Великой Отечественной войны, вне зависимости от места рождения и национальности. Колоссальная база данных - там несколько тысяч [человек]", - сказал сенатор.

Он уточнил, что весной 2023 года в Москве с визитом находилась делегация Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии во главе с председателем, на двусторонних переговорах возникла тема исторической памяти и отношения к Великой Отечественной войне. "Мы сказали, что мы готовы помогать в поиске и установлении судеб тогдашних героев, в том числе которые были призваны на территории тогдашнего Кыргызстана. Два депутата Жогорку Кенеша потом к нам обратились с просьбой помочь в розыске и установлении судеб их родственников", - сказал Косачев.

"И сейчас в рамках этого нашего визита в Кыргызстан передаются три файла, три личных дела для наших друзей", - продолжил он.

Вице-спикер Совфеда также заявил о готовности оказать содействие в поиске в архивах данных о гражданах других стран СНГ.