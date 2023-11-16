16 ноября, 09:22

Нейросеть в "Одноклассниках" поможет пользователям отказаться от навязчивого общения

Теперь пользователи, которые отказываются от знакомств, не будут получать данные об активности тех аккаунтов, которые навязывают общение

Социальная сеть "Одноклассники" представила модель на основе машинного обучения, которая ограничивает нежелательные знакомства. В пресс-службе соцсети считают, что обновление будет способствовать развитию комфортной среды для общения и поддержанию дружелюбной атмосферы.

Теперь пользователи, которые отказываются от знакомств, не будут получать данные об активности тех аккаунтов, которые навязывают общение.

"Одноклассники" анализируют запросы на дружбу, посещение страниц, подарки и другие параметры, чтобы дифференцировать пользователей на категории. Нейросеть разделяет аккаунты на тех, которые добавляют в друзья пользователей без общих знакомых, отправляют подарки незнакомцам и пишут им сообщения, и тех, кто чаще всего отклоняют заявки в друзья, добавляют незнакомцев в "черный список" и жалуются на их действия. На основе этих данных "Одноклассники" ограничивают взаимодействие между разными группами пользователей. В частности, модель снижает количество возможных бесед между ними.

Сервис тестировали на разных аудиториях соцсети в течение нескольких месяцев. В рамках анализа количество жалоб снизилось на 25%. Пользователи, которые ранее отказывались от общения, стали реже блокировать заявки в друзья, а сами запросы стали более релевантными. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация