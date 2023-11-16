Росавтодор завершит ремонт трассы М-7 "Волга" в Прикамье осенью 2024 года

Масштабная реконструкция участков призвана ликвидировать многокилометровые заторы и увеличить пропускную способность дороги до 40 тыс. автомобилей в сутки, сообщили в Федеральном дорожном агентстве

ТАСС, 16 ноября. Росавтодор планирует завершить реконструкцию и ремонт участков трассы М-7 "Волга" в Пермском крае осенью 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства по итогам встречи руководителя ведомства Романа Новикова с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным на одной из площадок "Транспортной недели 2023".

"На федеральной дорожной сети региона основной объем работ в этом году приходится на трассу М-7 "Волга". В декабре 2020 года на подъезде к Перми, на участке 450 - 459 км, стартовала масштабная реконструкция, которая призвана ликвидировать многокилометровые заторы и увеличить пропускную способность дороги до 40 тыс. автомобилей в сутки. Завершить работы и пустить движение по обновленному участку планируется в октябре 2024 года. <…> Ведется капитальный ремонт на участке 429 - 440 км трассы М-7 "Волга". Ввод отрезка намечен на ноябрь следующего года", - сообщили в Росавтодоре.

Трасса М-7 "Волга" - главная транспортная артерия Пермского края. Она обслуживает внутренние перевозки восьми муниципальных районов, а также Перми и Краснокамского городского округа. По данным ведомства, на участке трассы 450 - 459 км будет расширена проезжая часть с двух до четырех полос, появятся линии электроосвещения. На 458 км в Краснокамском городском округе возведут транспортную развязку и устроят пешеходные переходы у поселков Усть-Сыны и Майский, а также у деревни Кузнецы. На этом участке также построят 11 остановочных комплексов с местами для маломобильных групп населения.

На участке 429 - 440 км автодороги федерального значения также будет расширена проезжая часть с двух до четырех полос, появятся барьерные парапетные и перильные ограждения, новые автопавильоны на посадочных площадках. Кроме того, будут обустроены пешеходные дорожки. Помимо этого, в 2025 году планируется завершить реконструкцию региональной автомобильной дороги А-153 Нытва - Кудымкар и привести ее в нормативное состояние.

Как отметил руководитель Росавтодора Роман Новиков, доля федеральных трасс в нормативном состоянии в Прикамье составляет почти 90%, региональных - около 70%. К концу 2027 года в нормативное состояние планируется привести не менее 85% дорог опорной сети региона. По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, в части развития автомобильных дорог регионального и местного значения приоритет отдается реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря ему в Прикамье в 2023 году привели к нормативу 83 объекта общей протяженностью почти 170 км. На эти цели было выделено 6,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей - средства федерального бюджета.

По данным Федерального дорожного агентства, протяженность автомобильных дорог общего пользования в Пермском крае составляет 32 717,3 км. Из них 542,5 км - дороги федерального значения, 3 517,9 км - регионального и 28 656,9 км - местного.