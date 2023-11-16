В Москве создали экспертное сообщество по изучению долголетия

В проекте "Московское долголетие" собрана база знаний о здоровье москвичей старшего возраста, на основе которой можно создавать научно-обоснованные практики по продлению активной жизни, сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экспертное сообщество, которое будет исследовать и создавать научно-обоснованные практики по развитию активного долголетия, создали в столице на базе "Московского долголетия", сообщила пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Проект "Московское долголетие" стал объединяющим звеном для ученых, работающих в различных областях: медицине, экономике, социологии, государственном управлении и других. В проекте собрана собственная база исследований и знаний об аудитории москвичей старшего возраста, которой мы готовы делиться. Научный подход и консолидация наработок ученых из разных сфер позволит сформировать новые подходы к организации городских программ для старшего поколения", - приводятся в сообщении слова замруководителя департамента Владимира Филиппова.

Отмечается, что на одной из первых встреч сообщества доктор медицинских наук, заместитель директора по трансляционной медицине Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Ирина Стражеско презентовала данные масштабного исследования по изучению феномена долголетия на территории России. Его участники были разделены на два кластера: успешное и неуспешное старение.

В благополучном кластере долгожители имели более высокое образование, значительно чаще занимались интеллектуальной деятельностью, в среднем на два года позже начинали работать и на три года позже выходили на пенсию, а 2% участников продолжали работать на момент включения в исследование. Также долгожители в успешном кластере чаще были религиозными, имели хобби в прошлом и настоящем, выше оценивали качество своей жизни и уровень здоровья.

А директор Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента столичного департамента здравоохранения Елена Аксенова рассказала об исследовании, которое было проведено в июле 2023 года. В нем приняли участие 8,5 тыс. посетителей "Московского долголетия". Их попросили ответить на вопросы, чтобы определить, какие факторы влияют на счастье горожан старшего поколения. Результаты показали, что на первое место большинство участников опроса поставили семью и общение, на второе - хобби, на третье - здоровье. В ходе исследования выявлено, что на уровень счастья влияет также само участие в "Московском долголетии", добавили в пресс-службе.