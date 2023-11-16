В Новосибирске нашли книгу XVI века, изготовленную Иваном Федоровым

Замдиректора Государственной публичной научно-технологической библиотеки СО РАН Антон Веселов отметил, что ранее в мире было известно всего четыре экземпляра этого издания

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Редчайший псалтирь XVI века, изготовленный первопечатников Иваном Федоровым, обнаружили ученые крупнейшей в Сибири Государственной публичной научно-технологической библиотеки (ГПНТБ) СО РАН. Об этом ТАСС сообщил замдиректора учреждения по связям с общественностью Антон Веселов.

"Археографы ГПНТБ СО РАН выявили редчайшую старопечатную книгу XVI века. В течение этого года в рамках соглашения ГПНТБ СО РАН с Новосибирской митрополией сотрудники отдела редких книг и рукописей плотно работают с книжными фондами епархиальных собраний области. Создавая научные описания ранее неизученных книг, исследователи столкнулись с крайне интересным экземпляром. Более тщательная экспертиза позволила определить, что перед археографами - Псалтирь с Часословцем, изданная русским первопечатником Иваном Фёдоровым в Заблудове в 1570 году", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что ранее в мире было известно всего четыре экземпляра этого издания, лишь два из них были обнаружены в России. Псалтири хранятся в Лондоне, Санкт-Петербурге, Львове и Саратове. В библиотеку семинарии попала из храма. "Поистине историческое событие стало поводом для организации конференции, в которой примут участие действующие специалисты в области исследования старопечатных книг", - добавил Веселов.