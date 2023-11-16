Круглосуточный режим работы пункта пропуска Забайкальск продлили еще на полгода

Он продолжит работу до 16 мая 2024 года

ЧИТА, 16 ноября. /ТАСС/. Международный автомобильный пункт пропуска "Забайкальск" (МАПП, крупнейший российско-китайский погранпереход) продолжит круглосуточную работу до 16 мая 2024 года. О продлении режима работы сообщили в Telegram-канале Федеральной таможенной службы.

"Круглосуточный режим в МАПП Забайкальск продлен еще на полгода, до 16 мая 2024 года. Решение о продлении было принято на заседании 26-й международной рабочей группы Россия - КНР", - говорится в сообщении.

После введения круглосуточного режима на МАПП стали оформлять почти в два раза больше грузовых автомобилей: 550 против 300 ранее. Грузооборот вырос в 1,3 раза и составил почти 840 тыс. тонн. За прошедшие полгода таможенники оформили 77,6 тыс. грузовых машин, за аналогичный период прошлого года их было 43 тыс.

Круглосуточный режим работы был введен 15 мая. До этого на границе образовывались многокилометровые очереди из большегрузов. Увеличение времени работы МАПП позволило ликвидировать пробку.

"Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через МАПП осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар. Ранее в правительстве Забайкальского края сообщали, что в 2025-2027 годах пункт пропуска реконструируют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" за 2,8 млрд рублей.