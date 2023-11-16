Госдума ввела штрафы за нарушение договора с занятыми на вредных работах

Новой нормой дополняется ст. 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах до 10 тыс. рублей за нарушение работодателем обязательств по охране труда сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда.

Документ внесло в палату парламента 25 мая правительство РФ. В первом чтении законопроект был принят 19 сентября.

Новой нормой дополняется ст. 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению). Так, за нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору или соглашению в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на подземных работах, будет предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей.