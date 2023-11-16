Оставленная родственниками в Мексике россиянка вернется в Воронеж 17 ноября

Валентину Котову встретят сотрудники министерства соцзащиты

ВОРОНЕЖ, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Котова, которую в Мексике оставили уехавшие в США родственники, выехала на поезде в Воронеж. Соцработники встретят пенсионерку 17 ноября, сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"Она добирается на поезде и уже завтра должна быть в городе. Здесь ее встретят сотрудники министерства соцзащиты Воронежской области. Они проводят Валентину Котову на съемную квартиру, где она выразила желание находиться", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, Котова выбрала для проживания Воронежскую область из-за хорошего климата. "Региональные власти будут оказывать содействие Валентине Котовой в обустройстве на новом месте", - добавляется в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что 73-летняя Валентина Котова осталась в Мексике одна, так как ее семья уехала в США, к решению проблемы подключились представители МИД. Кроме этого, у женщины проблемы со здоровьем, она не может ходить, поэтому передвигается на коляске.