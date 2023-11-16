16 ноября, 12:46

Дума приняла в I чтении законопроект о визовых льготах некоторым категориям граждан Европы

Документ внесен в палату правительством 6 октября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект, отменяющий льготы при оформлении российских виз для ряда категорий граждан стран Европы.

Документ внесен в Госдуму правительством 6 октября. Поправки предлагаются в закон, приостанавливающий действие отдельных положений шести международных договоров РФ - с ЕС, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией. Закон был принят в 2022 году, он ввел ограничения на безвизовый въезд дипломатов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, а также упразднил визовые преференции для членов официальных делегаций, национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов из этих стран. Соответствующие нормы прописаны во всех шести соглашениях об упрощении выдачи виз гражданам РФ и соответствующих стран.

Так, действующие нормы приостанавливают положения о том, что от уплаты визовых сборов освобождаются члены официальных делегаций, которые на основании приглашения принимают участие в официальных встречах, консультациях, переговорах или других мероприятиях, проводимых межправительственными организациями, а также члены национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов.

Законопроект предлагает обязать уплачивать визовые сборы также близких родственников граждан РФ из соответствующих стран; школьников, студентов, аспирантов и сопровождающих их преподавателей, направляющихся на учебу или учебную стажировку; инвалидов и сопровождающих их лиц. Кроме того, уплачивать визовые сборы также должны будут лица, отправляющиеся в поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, присутствия на похоронах или посещения тяжело больного близкого родственника; участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица; участники научной, культурной или творческой деятельности, в том числе университетских и других программ обмена; а также участники официальных программ обмена между породненными городами. По действующим нормам все эти категории граждан освобождены от уплаты визового сбора.

Законопроект также приостанавливает во всех шести договорах действие норм о визовом сборе в 35 евро. Нововведение подразумевают, что с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года, указано в пояснительной записке к законопроекту. Таким образом, "стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300, а соответствующие доходы от их выдачи могут вырасти в 2,8 раза". 

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