16 ноября, 12:53
Лесные пожары в России

В Свердловской области назвали причины пожаров в 2023 году

В департаменте информационной политики региона сообщили, что возгорания на территории области происходили из-за засухи и рекордных температур

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Многолетняя засуха, рекордные температуры и продолжительное отсутствие осадков стали главными причинами природных пожаров на территории Свердловской области в 2023 году. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона, подводя итоги особого пожароопасного периода.

"Многолетняя засуха, отсутствие осадков на протяжении длительного времени и рекордные температуры воздуха стали ключевыми факторами возникновения природных пожаров в 2023 году. Общая площадь территории, пройденной огнем в Свердловской области, составила 357,5 тысячи гектаров. За время действия особого пожароопасного периода в регионе было зарегистрировано 1 127 возгораний", - говорится в сообщении.

Директор департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков отметил, что самая сложная ситуация с лесными пожарами складывалась в Свердловской области с конца апреля до первой декады июня. Пик зафиксирован с 6 по 10 мая: в это время одновременно действовало более 65 пожаров на площади более 100 тысяч гектаров.

В департаменте информационной политики региона добавили, что из-за изменения климата в последние годы значительно увеличилось количество почвенных пожаров, что привело к появлению "спящих" торфяных пожаров, которые не проявляют себя до определенного времени, а при выходе на поверхность распространяются на большой площади. Для борьбы с ними сотрудники Уральской авиабазы и Уральского государственного лесотехнического университета разработали уникальную технологию тушения тлеющих торфяников в зимнее время, она основана на максимальном охлаждении очагов горения.

По данным департамента, сумма затрат на тушение природных пожаров на Среднем Урале составила 1,2 миллиарда рублей. В ликвидации лесных пожаров на территории Свердловской области принимали участие специалисты из Приволжского отделения Авиалесоохраны, а также Ханты-Мансийского автономного округа, Пермского края и Архангельской и Тюменской областей, всего в тушении природных пожаров в Свердловской области принимали участие почти 24 тыс. человек. Как отметил исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин, по решению губернатора Свердловской области режимы чрезвычайной ситуации трижды вводились в лесах региона, это позволило обеспечить наращивание сил и средств для борьбы с природными пожарами.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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