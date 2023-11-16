Медведев предложил МГЕР помочь жителям новых регионов с оформлением паспортов РФ

Как считает председатель "Единой России", надо развивать электронные сервисы

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев предложил активистам "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР) помочь жителям новых регионов из отдаленных районов с оформлением паспортов РФ.

На встрече с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации заместитель руководителя луганского регионального отделения МГЕР Денис Кулачко задал Медведеву вопрос, возможно ли оказать содействие в оформлении паспортов РФ людям, проживающим в отдаленных районах. "Давайте такую работу организуем, раз необходимость сохраняется в выдаче паспортов. Действительно, это касается большого количества людей <…>. Давайте задействуем сетку общественных приемных, самих молодогвардейцев, ребята будут этим заниматься", - сказал Медведев.

Он добавил, что надо развивать электронные сервисы. "Мы же специально для этого их создавали. Для того чтобы можно было подать [документы для оформления паспорта], где, конечно, это возможно, где есть инфраструктура. Если есть действующая инфраструктура связи подать соответствующие документы через цифровые сервисы", - подчеркнул он.