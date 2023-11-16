Медведев: волонтеры МГЕР всеми силами способствовали восстановлению новых регионов

По словам председателя партии "Единая Россия", из рядов "Молодой гвардии" вышло много людей, которые сделали политическую карьеру или "просто добросовестно работают на своих местах"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Активисты "Молодой гвардии "Единой России" всеми силами способствовали восстановлению новых территорий, иногда подвергая свою жизнь опасности. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев на встрече с активистами МГЕР по случаю 18-летия организации.

"Казалось бы, совсем недавно организация была создана, а сейчас у нее уже совершеннолетие. За эти годы много чего удалось, много чего было сделано, но время предъявляет свои требования, и сейчас на долю молодых граждан выпала очень ответственная работа. Пользуясь возможностью, хочу весь наш актив, всех наших волонтеров поблагодарить за то, что вы делаете для восстановления единства нашей страны. Именно этим мы сейчас совместно и занимаемся, но то, что делаете вы, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Медведев.

Он отметил, что "Молодая гвардия" поспособствовала всеми силами восстановлению новых территорий. "Причем делали это в самых разных ситуациях и самыми разными делами, отчасти очень сложными, опасными для жизни. Многое делалось в попытке спасти людей. Это, наверное, такая кульминация биографии "Молодой гвардии" и это дает возможность с честью смотреть в будущее", - сказал он.

Медведев также подчеркнул, что из рядов "Молодой гвардии "Единой России" вышло много людей, которые сделали политическую карьеру или "просто добросовестно работают на своих местах". "В рамках специальной военной операции (СВО) более 100 человек принимали участие в качестве добровольцев, за что хотел бы сказать огромное спасибо", - сказал он.

"Время не стоит на месте, у нас впереди огромный массив работы. <...> Здорово, что среди молодогвардейцев нет понимания того, что каждый помогает только своей территории. Люди из Сибири работают в Запорожье и наоборот происходит, это действительно исключительно важно, потому что все мы - одна страна. Нам нужна победа, и она будет", - сказал Медведев.