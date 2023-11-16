16 ноября, 14:22
Наука

Книгу российских ученых о глобальном потеплении выпустят в 2024 году

Уникальность издания - в сочетании взглядов на проблему представителей естественных и социальных наук, рассказала исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко Елена Чернышкова

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Книга "Глобальное потепление: Картография российских климатических наук" выйдет в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге в 2024 году при поддержке Благотворительного фонда Андрея Мельниченко. Об этом сообщила ТАСС декан факультета социологии вуза Ольга Бычкова.

"Книга основана на материалах семинара по климатическим изменениям, которые проводились в 2020-2021 годах в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Она будет включать тексты десяти ведущих российских климатологов про разные природные объекты", - сказала Бычкова на полях конференции "Природно-климатические решения (Nature-based Solutions): Что Россия может предложить миру?".

Встреча климатологов проходит в Москве в преддверии 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-28), которая пройдет в ОАЭ с 30 ноября по 12 декабря.

В издание, которое планируют выпустить в 2024 году, войдут тексты по климатологии, океанологии, углеродного цикла и основных природных объектов, формирующих этот цикл: океанов, почв, лесов, болот, вечной мерзлоты. "Уникальность издания - в сочетании междисциплинарного подхода: взгляда на проблему представителей естественных и социальных наук", - отметила исполнительный директор фонда Андрея Мельниченко Елена Чернышкова.

По мнению экспертов, Россия играет не только играет ведущую роль в формировании планетарного климата, но и является одной из стран, в наибольшей степени страдающих от его изменения. Более 60% ее территории покрыто вечной мерзлотой, таяние которой несет опасность стоящей на ней промышленной и гражданской инфраструктуры. 

Теги:
Россия
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