16 ноября, 13:40

В Подмосковье в декабре откроются восемь новых катков

Новые катки появятся в Богородском, Пушкинском, Сергиево-Посадском и Наро-Фоминском округах, а также в Балашихе, в Истре, в Коломне и в Ивантеевке

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Новые катки с искусственным покрытием планируется открыть в восьми городских округах Московской области в декабре. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Подмосковья.

"Планируется значительное расширение инфраструктуры для зимнего отдыха. Уже в декабре жители и гости области смогут посетить восемь новых катков с искусственным льдом", - приводятся в сообщении слова министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе добавили, что новые катки появятся в Пестовском парке в Балашихе, в Центральных парках в Богородском, Пушкинском и Наро-Фоминском округах, на площади Дружбы в Истре, на Советской площади в Коломне, в парке Скитские Пруды Сергиево-Посадского округа и в городском парке в Ивантеевке.

В министерстве уточнили, что на всех катках будет предусмотрен прокат необходимого инвентаря. Кроме того, рядом с катками будут располагаться небольшие точки питания. 

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