16 ноября, 14:53

Мэр Тюмени прокомментировал свое высказывание про агломерацию с Екатеринбургом

Руслан Кухарук заявил, что речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для городов в разных сферах

ТЮМЕНЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Заявивший об агломерационных процессах с Екатеринбургом мэр Тюмени Руслан Кухарук имел в виду экономическую интеграцию и партнерство двух городов, а не их объединение. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Екатеринбург и Тюмень объединяет давняя дружба, на уровне межмуниципального сотрудничества идет работа, которая способствует экономической интеграции, укреплению взаимовыгодных отношений в рамках действующего законодательства в таких сферах как стратегическое планирование, проектное управление, инвестиции и муниципально-частное партнерство, экономика и торговля, образование, культура. <…> Относительно трансляции рядом СМИ информации о слиянии городов Тюмени и Екатеринбурга - конечно, это некорректная информация", - написал мэр Тюмени.

Он добавил, что речь шла не о фактическом объединении, а о совместной работе по программам, которые являются взаимно интересными для городов в разных сферах.

Руслан Кухарук выступил на сессии "Диалог с главами" на VII общероссийском форуме "Города России: новые рубежи" в Екатеринбурге, где поделился мнением об эффекте от строительства скоростной магистрали М-12, которая соединит Москву, Казань, Екатеринбург, Челябинск и Тюмень. В нескольких СМИ появилась информация о том, что глава Тюмени предположил, что Тюмень и Екатеринбург в будущем могут стать частью одной агломерации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении, отметил, что не знаком с такой идеей. Кухарук опроверг информацию СМИ. 

Теги:
РоссияТюменская областьСвердловская область
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