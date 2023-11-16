Организованные экскурсии для участников СВО на выставке "Россия" станут регулярными

В дирекции сообщили, что сделают все возможное, чтобы экскурсии были комфортными

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Экскурсии для участников специальной военной операции по выставке "Россия" станут регулярными, рассказала заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина.

Ранее первую экскурсию по выставке организовали для участников СВО. Военным, которые проходят реабилитацию и лечение, представили павильоны Минпромторга России, Госкорпорации "Росатом" и стенды их родных регионов в Павильоне 75.

"Это первая организованная экскурсия для участников СВО. Но отнюдь не последняя - они теперь станут регулярными. И дирекция сделает все возможное, чтобы экскурсии были комфортными, чтобы все получили позитивные эмоции и узнали о нашей стране много нового", - отметила Звягина, слова которой передаются в Telegram-канале выставки.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.