16 ноября, 14:22

В Подмосковье в 2023 году завершат рекультивацию полигонов "Ядрово" и "Поварово"

По словам министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова, рекультивация объектов накопленного вреда проходит под строгим контролем

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области рассчитывают завершить рекультивацию мусорных полигонов "Ядрово" и "Поварово" до конца 2023 года. Также в этом году полностью были завершены работы на полигонах "Талдомский" и "Заволенье", сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

"Сегодня в Подмосковье создана цивилизованная система по обращению с бытовыми отходами, которая включает в себя раздельный сбор, сортировку и переработку. Мы полностью ушли от полигонного захоронения. Благодаря федеральному проекту "Чистая страна" национального проекта "Экология" к настоящему моменту рекультивировано 17 полигонов. В этом году мы завершили рекультивацию двух полигонов - "Талдомского" и "Заволенья". Еще два - "Ядрово" и "Поварово" - завершим до конца года. В 2024 году сдадим шесть объектов", - сказал Фирсов в ходе выступления в Мособлдуме, его слова приводит пресс-служба Минэкологии региона.

Он отметил, что рекультивация объектов накопленного вреда проходит под строгим контролем. Помимо этого, осуществляется постоянный мониторинг качества атмосферного воздуха в зоне влияния полигонов, стационарные посты установлены вблизи 14 полигонов. Всего же система экомониторинга в Московской области насчитывает 375 стационарных постов контроля качества воздуха и четыре мобильные лаборатории.

Также министр рассказал о программе модернизации предприятий для снижения уровня загрязнения воздуха. Так, по его словам, инвестиции предприятий в программу превысили 54 млрд рублей, а уровень выбросов по некоторым веществам снизился на 17-23% за год. "Одним из главных маркеров для нас является динамика обращений жителей по поводу качества воздуха и другим направлениям природоохранной работы. Поступательное снижение количества жалоб свидетельствует об эффективности выстроенной системы", - сказал Фирсов. 

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