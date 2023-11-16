В Нижегородской области обновили более 1 тыс. км дорог в 2023 году

Глава региона Глеб Никитин отметил, что основной акцент при ремонте дорог всегда делают на объекты, которые ведут к поликлиникам, школам, детским садам, по которым проходят маршруты общественного транспорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Кампания по ремонту дорог завершилась в Нижегородской области, регион обновил более 1 тыс. км, установив очередной рекорд по этому показателю, сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"Наши дорожники держат высокую планку и в этом году установили новый рекорд - привели к нормативу 1 028 км дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", что на 14 км больше объемов прошлого года. При этом специальные казначейские кредиты позволили часть работ выполнить со значительным опережением", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Губернатор добавил, что основной акцент при ремонте дорог всегда делают на объекты, которые ведут к поликлиникам, школам, детским садам, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Никитин заверил, что так будет и в следующем году.

Также в области обновили участки межрегиональных трасс: Ряжск - Касимов - Муром, Работки - Порецкое, Владимир - Муром - Арзамас.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России. Он включает в себя четыре федеральных проекта: "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России".