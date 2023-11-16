В Кривом Роге хотят переименовать улицы, названные в честь городов Казахстана

Есть в списке топонимов Кривого Рога, которые планируют переименовать, и связанные с РФ или СССР - улицы Пушкина, Толстого, Даргомыжского, Лавочкина, Мухиной, Ярославская, Дальневосточная, Декабристов и другие

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Кривого Рога в Днепропетровской области на востоке Украины в рамках политики декоммунизации собираются переименовать 275 топонимов, в том числе 3 улицы, которые названы в честь городов Казахстана. Об этом сообщил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"О переименовании улиц. <...> Приняты соответствующие распоряжения главы Днепропетровской ОГА (областной государственной администрации - прим. ТАСС) и другие распорядительные документы. <...> Всего нужно переименовать 275 улиц", - написал он в Telegram-канале.

Публикацию Вилкул сопроводил списком, в который входят названия 275 городских топонимов, которые в соответствии с решением властей подлежат переименованию. Среди них улицы Актюбинская, Кокчетавская и Кустанайская, названные в честь казахстанских городов Актобе (ранее - Актюбинск), Кокшетау (ранее - Кокчетав) и Костанай (ранее - Кустанай). Помимо этого, планируют сменить названия улиц Джамбула и Гаджибекова, названных в честь казахского певца и поэта-акына Джамбула Джабаева (1846-1945) и композитора, основоположника профессиональной азербайджанской музыки Узеира Гаджибекова (1885-1948).

Власти Кривого Рога также хотят переименовать улицу Вакуленчука, получившую название в честь одного из организаторов восстания на броненосце "Князь Потемкин-Таврический" в 1905 году. При этом 13 ноября историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы отказалась внести бюст того же Вакуленчука, установленный в городе, в список на демонтаж как памятник "борьбы украинцев против царизма и национального угнетения".

Есть в списке топонимов Кривого Рога, которые планируют переименовать, и связанные с Россией или СССР - улицы Пушкина, Толстого, Даргомыжского, Лавочкина, Мухиной, Ярославская, Дальневосточная, Декабристов и другие.

Как отметил Вилкул, жители города с 20 ноября по 4 декабря смогут прислать властям свои предложения по переименованию топонимов, а затем будет организовано их общественное обсуждение.

Переименования на Украине

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.