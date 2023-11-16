Индия направит большое количество спортсменов на Игры БРИКС в РФ

Они пройдут в Казани в июне 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Индийские спортсмены будут широко представлены на Играх БРИКС, которые пройдут в Казани в июне 2024 года, делегацию может возглавить министр информации и по вопросам вещания, по делам молодежи и спорта Анураг Сингх Тхакур. Об этом заявил ТАСС директор Института БРИКС в Нью-Дели Бинод Сингх на полях Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге.

"Мы только недавно показали хороший уровень на Азиатских играх 2023 в Ханчжоу. Премьер-министр Индии Нарендра Моди уделяет очень большое внимание популяризации спорта в Индии. Россия и Индия находятся в очень дружественных отношениях. Так что на игры в России мы хотели бы отправить в два раза больше спортсменов", - указал Сингх. По его словам, индийский министр спорта может приехать в Казань, чтобы "понаблюдать за ходом состязаний".

Как отметил глава института БРИКС, Нью-Дели планирует отправить на эти игры значительное число спортсменов, чтобы с большей вероятностью занять призовые места. "Нужно будет убедиться, что они не испытывают трудностей из-за языкового барьера, культурных различий, - добавил он. - Но мы уверены, что повестка игр будет позитивной".

Игры БРИКС пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, в соревновательную программу войдут 25 видов спорта. В середине мая президент РФ Владимир Путин дал поручение кабмину представить предложения по организации и проведению в 2024 году спортивных Игр БРИКС на территории страны. Глава Минспорта РФ Олег Матыцин подчеркивал, что Игры БРИКС не являются альтернативными соревнованиями и не нарушат международный спортивный календарь. Соревнования планируется провести на 12 спортивных объектах Казани.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит в этом году с 16 по 18 ноября после трехлетнего перерыва. Мероприятие, которое организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признано событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира: выдающиеся деятели театра, оперы и балета, режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

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