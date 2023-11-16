В Москве с начала года сдали в эксплуатацию 16 объектов здравоохранения

Суммарная площадь сданных медучреждений составила 159,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Шестнадцать медицинских учреждений общей площадью 159,2 тыс. кв. м ввели в эксплуатацию за 10 месяцев 2023 года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о вводе в эксплуатацию в 2023 году более 90 социальных объектов, в том числе здравоохранения.

"Объемы ввода столичных объектов здравоохранения выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда суммарная площадь сданных медучреждений составила 76 тыс. кв. м. Такие высокие темпы строительства и реконструкции позволяют москвичам получать качественную врачебную помощь в шаговой доступности от дома", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что с начала года в столице построили и ввели в эксплуатацию одну детскую, три детско-взрослых и пять взрослых поликлиник, в том числе две пристройки к действующим медицинским учреждениям. В общей сложности они смогут принимать более 5 тыс. человек за смену.

"Все объекты построены в соответствии с новым городским стандартом, который обеспечивает безбарьерную среду, продуманное пространство с разделением потоков пациентов и высокий уровень медицинского обслуживания с использованием современного оборудования для ранней диагностики и профилактики заболеваний", - уточнил Бочкарев.

Что построили

Так, для оказания квалифицированной медицинской помощи в рамках стационарного лечения в районе Покровское-Стрешнево введены в эксплуатацию два новых корпуса Научного центра неврологии.

"Общая площадь клинического корпуса составляет 13,3 тыс. кв. м. В нем располагаются отделения восстановительного лечения, острого инсульта, общей неврологии, реанимации, интенсивной терапии, операционный блок, а также конференц-зал и административные кабинеты", отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Также в здании патологоанатомического корпуса разместились архивы медицинской документации, биопсийного и аутопсийного материалов, кабинет электронной микроскопии, лаборатория, учебная комната и рабочие кабинеты врачей.

Кроме того, на территории Новой Москвы летом открылся детский стационар многопрофильного клинического центра в поселке Коммунарка на 180 коек. На юго-западе столицы для обслуживания жителей микрорайонов Южное Бутово и Щербинка сдана в эксплуатацию подстанция скорой медицинской помощи на 20 машино-мест. Завершена реконструкция двух федеральных объектов здравоохранения: седьмого корпуса "Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского" и отделений "Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова".

"Каждое медицинское учреждение, которое возводят в столице, проверяется нашими сотрудниками на всех этапах строительства. В контрольно-надзорных мероприятиях принимают участие специалисты подведомственного Центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС"). Они проводят комплекс лабораторно-инструментальных исследований для оценки качества работ и применяемых стройматериалов на соответствие требованиям проектной документации", - заверил Войстратенко.

Всего период с января по октябрь 2023 года Мосгосстройнадзор выдал 18 разрешений на строительство лечебно-оздоровительных объектов общей площадью почти 106 тыс. кв. м. Многопрофильные медцентры появятся на территории районов Косино-Ухтомский, Северное Бутово и Хорошево-Мневники. В районе Москворечье-Сабурово реконструируют здание Института персонализированной медицины, к которому также пристроят два новых корпуса. В них разместятся научно-исследовательский блок, виварий, отдел лекарственных препаратов на основе вирусных векторов, блок подготовки и хранения биоматериала. Общая площадь строения составит почти 11,3 тыс. кв. м.