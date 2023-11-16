16 ноября, 16:33

Журфак МГУ запустит программу, посвященную использованию ИИ в медикоммуникациях

Как сообщили в университете, программу будет совместной с Санкт-Петербургским университетом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Программа для студентов магистратуры "Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях" будет запущена на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова в следующем году. Об этом сообщила ТАСС декан факультета Елена Вартанова.

"Мы уже утвердили магистерскую программу по направлению "Искусственный интеллект и большие данные в медиакоммуникациях", прием начнем в следующем году. Хотим сделать эту программу совместной с Санкт-Петербургским университетом - они тоже откроют свою программу "Искусственный интеллект в журналистике", и студенты смогут участвовать в обучении друг друга", - сказала она в кулуарах Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур.

По словам Вартановой, курс будет сочетать в себе несколько дисциплин. "Мы рассчитываем, что у нас будут несколько преподавателей читать курс по вычислительной математике и кибернетике, также будут экономисты и философы. Потому что вопрос искусственного интеллекта - это вопрос еще и философский", - добавила она.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум - Форум объединенных культур проходит с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступили правительство и Минкультуры РФ, власти Санкт-Петербурга и Государственный Эрмитаж. ТАСС - генеральный информационный партнер, официальный оператор пресс-центра и официальное фотохост-агентство форума. 

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Россия
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