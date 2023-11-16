Участники акции "Бумбатл" собрали рекордные 100 тыс. тонн макулатуры

К акции присоединились более 2,5 млн участников из всех регионов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Участники из всех регионов России собрали рекордные 100 тыс. тонн бумажных отходов в четвертом сезоне крупнейшей в России акции по сбору макулатуры "Бумбатл". В прошлом году было собрано 63 тыс. тонн, сообщает пресс-служба акции.

"Бумбатл" позволяет продвигать идеи осознанного потребления через сбор макулатуры - важной и одной из самых объемных фракций в мусорном ведре каждого россиянина. В этом году более 2 млн участников собрали почти 100 тыс. тонн макулатуры. В пересчете на условно спасенные деревья можно сказать, что каждый участник акции уберег от вырубки минимум одно дерево", - заявил замглавы Минприроды России Константин Цыганов, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, за время проведения акции к ней присоединились более 2,5 млн участников из всех регионов страны, которые смогли установить рекорд акции. Сбор макулатуры начался 10 октября и проходил под эгидой общественного экологического движения "Экосистема" в поддержку нацпроекта "Экология". Сейчас в России уже перерабатывается около 4,5 млн тонн макулатуры в год, при этом дополнительный резерв производственных мощностей по переработке бумажного вторсырья в стране уже составляет около 1 млн тонн.

"Сто тысяч тонн макулатуры, собранные всего за месяц в рамках "Бумбатла", - отличный результат. Все бумажное сырье будет направлено на переработку на наши предприятия, которые готовы к новым рекордам акции. Убежден, что с каждым годом акция будет набирать обороты, и пятый сезон бумажной битвы будет еще более захватывающим для ее участников и организаторов", - добавил исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев.

По итогам акции в первую десятку регионов вошли: Московская область (1,9 тыс. тонн), Белгородская область (336 тонн), Ханты-Мансийский округ (226 тонн), Татарстан (185 тонн), Брянская область (177 тонн), Кировская область (144 тонны), Саратовская область (140 тонн), Москва (139 тонн), Чувашия (134 тонны), Башкирия (128 тонн).