С 2026 года россиян планируют проактивно информировать о статусе предпенсионера

В настоящее время такую информацию гражданин может получить при личном обращении в отделении СФР или в личном кабинете на Госуслугах, уточнили в Минтруде

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Информирование о статусе предпенсионера с 2026 года планируется проводить в беззаявительном порядке, сообщили журналистам замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов.

"Минтруд продолжает последовательную политику по проактивному взаимодействию с гражданами в сфере пенсионного обеспечения. Подготовленный проект предусматривает введение беззаявительного информирования о статусе предпенсионера, начиная с 2026 года. В настоящее время такую информацию гражданин может получить при личном обращении в отделении СФР или в личном кабинете на Госуслугах", - сказал Пудов.

В пресс-службе Минтруда также пояснили, что подготовленный законопроект в том числе предполагает, что гражданам, пребывавшим в добровольческих формированиях, пенсия по инвалидности также будет назначаться в беззаявительном порядке. "Данная категория граждан появилась в законодательстве недавно. И порядок назначения им пенсии по инвалидности не был отдельно прописан. Теперь, в случае признания инвалидами вследствие увечья или заболевания, полученных в период пребывания в добровольческих формированиях, пенсия по инвалидности будет устанавливаться беззаявительно по аналогии с тем, как это в настоящее время реализуется в отношении других граждан с инвалидностью", - пояснили в министерстве.

Кроме того, проект предусматривает, что проходившим военную службу по призыву военнослужащим пенсия по инвалидности будет назначаться со дня признания инвалидом вследствие военной травмы. При этом обратиться за пенсией нужно не позднее года после установления инвалидности. Сейчас назначение им пенсии по инвалидности производится не с даты установления инвалидности, а со дня обращения за самой пенсией.

Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения.