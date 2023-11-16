В программах Российского Союза Молодежи приняли участие 1 тыс. жителей новых регионов

САРАТОВ, 16 ноября. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. человек из новых регионов стали участниками проектных программ Российского Союза Молодежи (РСМ). Об этом ТАСС сообщил председатель РСМ Павел Красноруцкий.

"В общей сложности около 1 тыс. человек [из новых регионов РФ] так или иначе были задействованы в проектных программах РСМ", - сказал собеседник агентства после открытия Всероссийского конкурса "Ученик года" в Саратове.

Красноруцкий отметил, что представительства Российского Союза Молодежи появились во всех новых субъектах России. РСМ адаптирует существующие проекты под новые регионы. По словам собеседника агентства, в этом году команды из новых регионов впервые в качестве полноценных субъектов РФ приняли участие в Российской студенческой весне.

"Донецкая и Луганская народные республики уже на протяжении последних 5 лет активно принимают участие [в Студенческой весне, они стали ее участниками еще] даже не находясь в составе Российской Федерации. <…> Что касается Херсонской и Запорожской областей -там немного посложнее, они не были адаптированы, они раньше к нам не приезжали. Мы с ними по индивидуальному принципу работаем", - сказал он.

Председатель РСМ пояснил, что в новых регионах прошел проект союза "Донбасс - пространство развития молодежи", предполагающий обучение молодых людей социальному проектированию, реализации социально значимых инициатив. Кроме того, проводится акция по выдаче паспортов "Мы - граждане России!".

"Самое главное, что у ребят есть желание быть вместе с нами, активно участвовать в проектных программах, мероприятиях, горят глаза", - добавил Красноруцкий.

Об "Ученике года"

Всероссийский конкурс "Ученик года" проходит в Саратове с 16 по 20 ноября. В нем принимают участие 150 человек из 41 региона РФ - это активные и творческие школьники, которые прошли региональные и заочные отборочные этапы. Конкурс проводится по семи номинациям: "Председатель совета обучающихся года", "Общественник года", "Доброволец года", "Патриот года", "Творческая личность года", "Спортсмен года", "Интеллект года". Также жюри определит обладателя Гран-при.