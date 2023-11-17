"Известия": ветеранам боевых действий не придется ежегодно подтверждать инвалидность

Газета также отмечает, что у граждан останется право пересмотреть группу инвалидности при изменении состояния здоровья

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Участникам боевых действий, в том числе ветеранам специальной военной операции, инвалидность будет устанавливаться бессрочно. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на постановление правительства.

Как сообщает газета, бойцов, получивших тяжелые увечья, травмы, ранения и контузии в ходе военной службы, избавят от необходимости проходить повторное освидетельствование для подтверждения инвалидности. Заключение от специальной комиссии будет необходимо получить один раз, добавляет издание.

"Известия" отметили, что у граждан останется право пересмотреть группу инвалидности при изменении состояния здоровья. Для этого им они смогут повторно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы.