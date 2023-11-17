Военно-Грузинскую дорогу закрыли для выезжающих из России грузовиков

Это связано с ухудшением метеоусловий

ТАСС, 17 ноября. Проезд большегрузного транспорта из России по Военно-Грузинской дороге закрыли из-за ухудшения погоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:15 17 ноября 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорогу часто закрывают из-за непогоды.