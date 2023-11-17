17 ноября, 03:56

Военно-Грузинскую дорогу закрыли для выезжающих из России грузовиков

Это связано с ухудшением метеоусловий

ТАСС, 17 ноября. Проезд большегрузного транспорта из России по Военно-Грузинской дороге закрыли из-за ухудшения погоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 06:15 17 ноября 2023 года до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Закавказьем. "Казбеги - Верхний Ларс" - единственный действующий пункт пропуска на грузинско-российской границе. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорогу часто закрывают из-за непогоды. 

Теги:
ГрузияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация