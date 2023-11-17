Собянин сообщил о готовности более чем на 75% станции "Тютчевская" Троицкой линии

По словам мэра Москвы, монолитные работы почти завершили

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Стация "Тютчевская" Троицкой линии метро в Москве готова более чем на 75%. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале.

"Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора. Сейчас идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма", - сообщил мэр.

Собянин рассказал, что "Тютчевская" будет восьмой по счету на изумрудной ветке. Из наземного павильона предусмотрены выходы на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, к остановкам городского и пригородного транспорта.

Как сообщил мэр, станцию назвали в честь поэта и дипломата Федора Тютчева, отец которого владел усадьбой в этой местности.

"Троицкая линия будет начинаться от станции "ЗИЛ". На ветке запроектировано 17 станций. Она снизит нагрузку на соседние линии, откроет новые маршруты для жителей ЮАО, ЮЗАО и ТиНАО", - напомнил Собянин.