17 ноября, 06:31

Оставленную родственниками в Мексике россиянку встретили в Воронеже

По данным пресс-службы правительства региона, Валентину Котову доставят в один из санаториев, где женщина сможет определиться с дальнейшим местом проживания

ВОРОНЕЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Россиянка Валентина Котова, которую в Мексике оставили уехавшие в США родственники, приехала в Воронеж в купе фирменного поезда №25 из Москвы. Поезд прибыл в 08:30 мск, на вокзале "Воронеж-I" женщину встретили букетом цветов работники социальной службы, передает корреспондент ТАСС.

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"Я смотрела много роликов разных городов, хотела в Екатеринбург поехать, там, где зима больше, снег. Мне нравится снег, я люблю холод, дождь, снег. Но выбрала больше к югу. Раньше в Воронеже никогда не была, москвичка, 73 года [в Москве] прожила", - сказал она встречавшим ее журналистам.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, Котову на машине социальной службы доставят в один из санаториев Воронежа, где женщина отдохнет после дороги и определиться с дальнейшим местом проживания. Ей также при необходимости окажут медицинскую помощь, предоставят консультации юриста и других специалистов. По поручению губернатора Александра Гусева местные власти окажут россиянке содействие в обустройстве на новом месте.

73-летняя Котова осталась в Мексике одна, так как ее семья уехала в США, к решению проблемы подключились представители МИД. Кроме этого, у женщины проблемы со здоровьем, она не может ходить, поэтому передвигается на коляске. По данным правительства региона, Котова выбрала для проживания Воронежскую область из-за хорошего климата. 

Теги:
МексикаРоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович
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