В Хабаровском крае для движения автобусов закрыли федеральную трассу

Меры введены из-за непогоды

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Ограничение для автобусов ввели на дороге Хабаровск - Лидога - Ванино из-за циклона. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"На ФАД А-376 Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре введено ограничение движения для транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки", - говорится в сообщении. Водителей просят соблюдать меры безопасности на дорогах и по возможности не выезжать за пределы населенных пунктов.

Циклон начал оказывать влияние на Хабаровский край в ночь на 17 ноября, отмечаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, дует очень сильный ветер. Повышение температуры воздуха до положительных и слабо отрицательных значений приводит к образованию гололедицы на дорогах.