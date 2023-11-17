ГД поддержала поправки о содействии приоритетному трудоустройству участников СВО

Такие же права распространяются на участников добровольческих формирований, контракт которых завершился

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании проголосовала за поправки о содействии органов служб занятости приоритетному трудоустройству военнослужащих и участников добровольческих формирований. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению проекта базового закона "О занятости населения в РФ".

Согласно документу, в законе появится новая статья "Содействие приоритетному трудоустройству граждан, которые завершили прохождение военной службы". Так, граждане, которые завершили прохождение военной службы по мобилизации или по контракту, смогут рассчитывать на содействие служб занятости в приоритетном трудоустройстве. Такие же права распространяются на участников добровольческих формирований, контракт которых завершен.

Указывается также, что содействие приоритетному трудоустройству таких граждан относится к основным мерам господдержки в сфере занятости населения. Правительство РФ и региональные органы госвласти наделяются правом разрабатывать меры, направленные на содействие приоритетному трудоустройству таких граждан.