Володин заявил, что лечение онкозаболеваний можно финансировать на федеральном уровне

Председатель Госдумы напомнил, что бесплатное и доступное здравоохранение закреплено в Конституции РФ

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил вывести финансирование лечения онкозаболеваний на федеральный уровень, тем самым разгрузив региональные фонды ОМС.

"Надо выделять приоритеты. Берем ту же онкологию, она очень высокотехнологична и затратна, в том числе по этой причине. От 20% до 30% средств забирают именно на лечение онкологии из региональных фондов ОМС. Давайте посмотрим, может быть, это направление выведем на федеральный уровень. Разгрузим региональные фонды", - заявил Володин в ходе обсуждения проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Он напомнил, что бесплатное и доступное здравоохранение закреплено в Конституции РФ. "Вот мы с вами в прошлый раз и сейчас говорим о том, что у регионов денег не хватает. Давайте смотреть, искать решения", - резюмировал председатель Думы.