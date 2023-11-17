В Макеевке появится площадка для выставок и дискуссий молодежи

Проект выиграл грант губернатора Югры

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 ноября. /ТАСС/. Площадку для выставок, дискуссий, неформальных вечеров молодежи создадут в Макеевке Донецкой Народной Республики благодаря гранту губернатора Югры в 2024 году. Об этом сообщили организаторы VIII Международного гуманитарного форума "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели", который проходит в Ханты-Мансийске.

"В Ханты-Мансийске назвали победителей гранта губернатора Югры для физических лиц в номинации #ЮграМакеевка. Победительница, старший преподаватель кафедры иностранных языков и педагогики высшей школы Донбасской национальной академии строительства и архитектуры Екатерина Буряк получила почти миллион рублей на создание в 2024 году креативно-интеллектуального творческого пространства "Пуф/Puf" для обучающихся академии", - сказано в сообщении.

По словам Буряк, студенты очень ждут появления данной площадки. "Это будет пространство для выставок, воркшопов, дискуссий, неформальных вечеров. Для творческих молодых людей очень важна креативная среда для экспериментирования, творческого взаимодействия вне дома или учебы", - отметила она.

Также благодаря гранту губернатора Югры в детских садах Макеевки в Донбассе впервые будет идти популяризация шахмат. Планируется, что проект будет в следующем году реализовываться в 24 садах города при поддержке общественной организации "Игры разума" из Ханты-Мансийского автономного округа, которая для этого предоставила наборы для игр, демонстрационные доски и методическую литературу.

Международный гуманитарный форум "Гражданские инициативы регионов 60-й параллели" проходит в Югре с 16 по 17 ноября. В нынешнем году он посвящен теме многополярности мира. Участниками станут более 500 жителей и гостей автономного округа, в том числе из Китая, Сербии и Белоруссии, а также жители Макеевки Донецкой Народной Республики, участники конкурса на грант губернатора Югры. На 35 площадках выступят около 50 экспертов. Организаторами форума выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа и фонд "Центр гражданских и социальных инициатив Югры".

С 2019 года в Югре впервые в России введен грант губернатора. С 2022 года он стал предоставляться для физических лиц. В мае 2022 года Югра и Макеевка заключили соглашение о сотрудничестве. Ханты-Мансийский автономный округ, одно из направлений которого - реализация проектов в сфере молодежной политики.