17 ноября, 09:33

В Хараре ввели чрезвычайное положение из-за эпидемии холеры

Мэр столицы Зимбабве Иэн Макони отметил, что заболевание вызвано "недостатком адекватных запасов питьевой воды в городе", из-за чего люди начали набирать ее в "загрязненных скважинах и колодцах"

ПРЕТОРИЯ, 17 ноября. /ТАСС/. Муниципальный совет Хараре принял решение о введении чрезвычайного положения (ЧП) в связи с эпидемией холеры. Об этом сообщила зимбабвийская газета Newsday.

"Мы объявили чрезвычайное положение из-за холеры", - приводит издание слова мэра Хараре Иэна Макони. Столичный градоначальник также отметил, что эпидемия холеры вызвана "недостатком адекватных запасов питьевой воды в городе", из-за чего люди начали набирать ее в "загрязненных скважинах и колодцах". Он сравнил текущую ситуацию с эпидемией 2008 года, когда инфекция унесла жизни более 4 тыс. жителей Зимбабве.

Ранее сообщалось, что число умерших в Зимбабве от холеры за последние восемь месяцев достигло 120, а число заболевших достигло 5 тыс. Эпицентром вспышки холеры стала расположенная на востоке Зимбабве провинция Маникаленд, которая граничит с Мозамбиком.

С весны 2022 года в Африке южнее Сахары постоянно происходят вспышки холеры. Наибольшее число заболевших - более 60 тыс. - было выявлено за это время в Малави. Большинство очагов заболевания в 2023 году зафиксированы в 14 африканских странах.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, ведущей к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфицирование происходит в основном через зараженную воду. 

Теги:
Зимбабве
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