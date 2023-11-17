В Сочи выпала почти половина месячной нормы осадков

Городская администрация предложила нуждающимся пункт временного размещения

КРАСНОДАР, 17 ноября. /ТАСС/. Сильные дожди в течение суток прошли в Сочи, в разных районах выпало от 60 до 100 мм осадков, что местами соответствует почти половине месячной нормы для ноября. Власти Сочи предложили нуждающимся пункт временного размещения, непогода не нанесла ущерба городской инфраструктуре, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи.

"За минувшие сутки наибольшее количество осадков выпало в Солохаульском сельском округе - более 100 мм. В центре города количество осадков оставило 72 мм, в Красной Поляне - 59, в предгорьях и горах - от 60 до 90. Благодаря проведенным превентивным мерам реки не вышли из берегов. Необходимо отметить, что в Головинке река Шахе из берегов не выходила. По просьбе жителей одного из домов по ул. Заречная спасатели прибыли на место ночью, семье предложен пункт временного размещения в Лазаревском районе", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Краснодарский ЦГМС), месячная норма осадков в Сочи для ноября оставляет порядка 174 мм.

В пресс-службе мэрии Сочи добавили, что накануне зафиксированы единичные случаи падения деревьев, их оперативно убрали. Проезд на территории Сочинского национального парка, заблокированный в результате сошедшего оползня после дождя, восстановлен. Своевременно о надвигающейся непогоде было оповещено население, в том числе включали сирены оповещения. "Непогода в Сочи не нанесла ущерба жителям и городской инфраструктуре, несмотря на осадки, значительно превышающие норму", - добавили в пресс-службе.

При этом, по данным мэрии города, следующий пик непогоды синоптики прогнозируют с воскресенья по вторник. Власти города-курорта призывают жителей и гостей воздержаться от выходов в горы и отдыха у водоемов.

Штормовое предупреждение по непогоде в Краснодарском крае продлено до 20 ноября, возможны сильные дожди, провоцирующие подъемы уровня воды в реках с превышением неблагоприятных отметок, а также порывы ветра до 29 метров в секунду. Об этом журналистам сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Подъемы уровня в реках прогнозируют в Абинском, Апшеронском, Лабинском, Мостовском, Северском, Туапсинском районах, Геленджике и Горячем Ключе.

О непогоде на Кубани

В Краснодарском крае действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали сильные дожди, подъемы уровня воды в реках, сходы оползней и селей. Так, например, накануне, несколько дворов подтопило в Туапсинском районе Краснодарского края из-за дождей, была подмыта и подтоплена дорожная инфраструктура, один человек спасен.